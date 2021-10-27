Нарушителей режима нерабочих дней оштрафуют

Российских предпринимателей, которые будут нарушать санитарные и эпидемиологические требования в период нерабочих дней, ждут штрафы, сообщает DEITA.RU.
Их будут наказывать на сумму в 80 тысяч рублей. Такая санкция предусмотрена статьей 5.27.1 КоАП. Как сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, предприятие может вызвать на работу сотрудника на рабочее место, чтобы обеспечить в случае необходимости бесперебойный рабочий процесс.
Кроме того, в период нерабочих дней продолжат работу те предприятия, которые были определены соответствующим постановлением кабмина России, например, театры и музеи.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что настаивает на повышении штрафов и санкций за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Сегодня ИП или юридическому лицу, согласно административной ответственности, за нарушение санитарных и эпидемиологических требований также грозит приостановка деятельности на три месяца.
Напомним, вслед за Москвой около 20 субъектов России готовятся ввести жёсткие ограничения. Некоторые регионы используют новые меры, вводя комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. В других субъектах будут введены мягкие ограничения. При этом в некоторых территориях их могут продлить после 7 ноября.