Нарушителей режима нерабочих дней оштрафуют

Российских предпринимателей, которые будут нарушать санитарные и эпидемиологические требования в период нерабочих дней, ждут штрафы, сообщает DEITA.RU.

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Их будут наказывать на сумму в 80 тысяч рублей. Такая санкция предусмотрена статьей 5.27.1 КоАП. Как сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, предприятие может вызвать на работу сотрудника на рабочее место, чтобы обеспечить в случае необходимости бесперебойный рабочий процесс.

Кроме того, в период нерабочих дней продолжат работу те предприятия, которые были определены соответствующим постановлением кабмина России, например, театры и музеи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что настаивает на повышении штрафов и санкций за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Сегодня ИП или юридическому лицу, согласно административной ответственности, за нарушение санитарных и эпидемиологических требований также грозит приостановка деятельности на три месяца.