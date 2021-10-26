В Севастополе вводят ограничения на выезд из города

Жители Севастополя смогут выехать из города по QR-кодам о вакцинации или перенесенном в последние полгода COVID-19, а также медотводу от прививки вместе с действующим 72 часа отрицательным ПЦР-тестом, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Таким образом, жители города смогут покинуть Севастополь на тех же условиях, которые необходимы туристам для въезда.

"И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [те же правила]", - сказал Развожаев.

С 30 октября по 7 ноября на въездах в Севастополь появятся блокпосты с целью предотвратить массовый наплыв туристов в нерабочие дни. Контрольно-пропускные пункты развернут на автовокзале и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трех ведущих в город дорогах.

Из-за напряженной ситуации с COVID-19 туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также медотводом от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

По словам губернатора, нерабочие дни должны стать возможностью оборвать цепочки контактов и предотвратить рост числа заболевших.