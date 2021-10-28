Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде

В Севастополе расширена окруженная блокпостами зона на въезде в город, сообщил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

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«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта – Севастополь мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое», – цитирует ТАСС Краснокутского.

По его словам, таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. По словам губернатора, для въезда в Севастополь необходимо предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и справку о медицинском отводе от вакцинации.