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Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад

В Севастополе расширена окруженная блокпостами зона на въезде в город, сообщил замдиректора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта – Севастополь мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое», – цитирует ТАСС Краснокутского.

По его словам, таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. По словам губернатора, для въезда в Севастополь необходимо предоставить не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и справку о медицинском отводе от вакцинации.

Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.

Общество,Крым наш,Алексей Краснокутский,Михаил Развожаев,ИТАР-ТАСС,
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