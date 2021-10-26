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"Забывают, что ковид существует": в Сочи пожаловались на туристов

Елена Прошина
14 минут назад

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина пожаловалась на туристов, которые, приехав на отдых, забывают о безопасности, пишет телеканал "360".

"Забывают, что ковид существует": в Сочи пожаловались на туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У туристов понимание такое — в Сочи можно все. Попадая в Сочи, все забывают про безопасность, про то, что все-таки ковид существует и люди умирают, — не происходит стыковок", - сказала Нетягина.

По ее словам, это продолжается с момента открытия отелей летом 2020 года.

"Это была просто катастрофа. Когда в лифт люди набиваются по 10 человек: пиши — не пиши, говори — не говори», — напомнила она.

По ее словам, работники туриндустрии города-курорта продолжат терпеливо напоминать отдыхающим о необходимости соблюдения противокоронавирусных мер. Она отметила, что в настоящее время владельцы кафе и отелей в Сочи готовят сотрудников к очередным порциям оскорблений со стороны отдыхающих и стене непонимания.

В России из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом с 30 октября по 7 ноября указом президента введены нерабочие дни. При этом регионы могут устанавливать дополнительные выходные, а также вводить дополнительные ограничения, исходя из ситуации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала оставаться в длинные выходные дома, пишет РИА Новости.

При этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на длинные ноябрьские выходные зафиксирован рекордный спрос на отели в Египте. Наибольшая нехватка мест - в дорогих отелях. Также практически полностью выкуплены места на регулярные авиарейсы в эту страну.

Общество,Анна Попова,Ассоциация туроператоров России,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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