Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Режиссер находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней тяжести.

Фильм «Аритмия» был удостоен Гран-при Кинотавра, премии «Ника» за лучший игровой фильм, премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучший фильм, а также множества наград исполнителям главных ролей Александру Яценко и Ирине Горбачевой.