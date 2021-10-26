Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников госпитализирован с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.
Хлебников пожаловался на сильный кашель и слабость. ПЦР-тест оказался положительным.
Режиссер находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней тяжести.
49-летний Борис Хлебников – режиссер фильмов «Коктебель», «Свободное плавание», «Долгая счастливая жизнь», «Аритмия», сериалов «Озабоченные, или Любовь зла», «Обычная женщина», «Шторм».
Фильм «Аритмия» был удостоен Гран-при Кинотавра, премии «Ника» за лучший игровой фильм, премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучший фильм, а также множества наград исполнителям главных ролей Александру Яценко и Ирине Горбачевой.