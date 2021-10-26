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Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Вероника Полынина
28 минут назад

Режиссер «Аритмии» Борис Хлебников госпитализирован с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.

Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хлебников пожаловался на сильный кашель и слабость. ПЦР-тест оказался положительным.

Режиссер находится в одной из больниц Москвы в состоянии средней тяжести.

49-летний Борис Хлебников – режиссер фильмов «Коктебель», «Свободное плавание», «Долгая счастливая жизнь», «Аритмия», сериалов «Озабоченные, или Любовь зла», «Обычная женщина», «Шторм».

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Фильм «Аритмия» был удостоен Гран-при Кинотавра, премии «Ника» за лучший игровой фильм, премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучший фильм, а также множества наград исполнителям главных ролей Александру Яценко и Ирине Горбачевой.

Общество,Борис Хлебников,Ирина Горбачева,Александр Яценко,
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