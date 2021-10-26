В российском регионе вводят комендантский час

Власти Хакасии вводят режим комендантского часа: жителям республики запретили покидать свои дома в определенные часы в нерабочие дни, передает РИА «Новости».

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Запрет будет действовать с 28 октября по 7 ноября с 22.00 до 06.00 ежедневно.

Кроме того, в трех городах республики, включая Абакан, с 28 октября по 7 ноября не будет работать общественный транспорт.

Жители республики старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.

Также в республике будет ограничена работа общепита и сферы услуг. Аптеки и предприятия, реализующие товары первой необходимости, будут работать в обычном режиме.

За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 пациентов.