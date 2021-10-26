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Попова рассказала о запасе тестов на коронавирус в России

Деловая газета "Взгляд"
57 минут назад

Запаса тестов на коронавирус в России хватит на проведение 9 млн исследований, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Попова рассказала о запасе тестов на коронавирус в России
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время мы имеем запас тестов для более чем 9 млн исследований», – цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, необходимо жестко реагировать на затягивание выдачи результатов тестов на коронавирус, поскольку в некоторых регионах процесс вместо 24 часов затягивается до 6 суток.

«Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходи 5-6 дней, – это Тверская, Пензенская, Челябинская области и целый ряд других субъектов, – что, безусловно, недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки, на невыполнение постановления главного государственного санитарного врача, что сегодня и выполняется», – сказала она.

Также Попова подчеркнула, что охват тестированием на COVID-19 в России с июня увеличился в 1,7 раза и достиг максимума с начала пандемии.

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.

Общество,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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