Попова рассказала о запасе тестов на коронавирус в России

«Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходи 5-6 дней, – это Тверская, Пензенская, Челябинская области и целый ряд других субъектов, – что, безусловно, недопустимо. Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки, на невыполнение постановления главного государственного санитарного врача, что сегодня и выполняется», – сказала она.