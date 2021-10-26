Собянин: "Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза"

«Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих», - пояснил Сергей Собянин.

На фоне роста заболеваемостью коронавирусом в Москве объявлены нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу предприятий, сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его в городе не планируют.