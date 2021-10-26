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Собянин: "Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза"

Мария Иванова
26 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что темпы вакцинации в столице выросли в четыре раза с конца августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин: "Вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Собянин сообщил, что в Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом: количество инфицированных увеличилось на 14 процентов, госпитализаций с COVID-19 - на десять процентов.

При этом, по словам столичного градоначальника, Москва постепенно наращивает темпы вакцинации.

«Вакцинация в Москве в последнее время увеличилась в разы, в четыре раза от минимального порога, который был в конце августа - это положительная тенденция. Мы наращиваем мощности пунктов вакцинации для того, чтобы минимизировать возможные очереди при увеличении количества желающих», - пояснил Сергей Собянин.

На фоне роста заболеваемостью коронавирусом в Москве объявлены нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу предприятий, сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет локдауна и вводить его в городе не планируют.

Общество,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,
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