Собянин заявил о напряженной ситуации с COVID в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается рост заболеваемости коронавирусом: количество инфицированных увеличилось на 14 процентов, госпитализаций с COVID-19 - на десять процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

«Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что, в отличие от предыдущих волн коронавируса, объем госпитализаций сейчас ниже, так как многие москвичи вакцинировались.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случая коронавируса (на первом месте Москва с 6074 случаями), накануне их было 37 930, за день до этого - 35 660. За 24 часа в стране зафиксировали 1 106 смертей от COVID-19 и 26 973 выздоровевших.

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением важных для городской инфраструктуры организаций, предприятий непрерывного цикла и некоторых других учреждений.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров.