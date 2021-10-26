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Собянин заявил о напряженной ситуации с COVID в Москве

Мария Иванова
41 минуту назад

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается рост заболеваемости коронавирусом: количество инфицированных увеличилось на 14 процентов, госпитализаций с COVID-19 - на десять процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной.

«Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что, в отличие от предыдущих волн коронавируса, объем госпитализаций сейчас ниже, так как многие москвичи вакцинировались.

За последние сутки в России выявили 36 446 новых случая коронавируса (на первом месте Москва с 6074 случаями), накануне их было 37 930, за день до этого - 35 660. За 24 часа в стране зафиксировали 1 106 смертей от COVID-19 и 26 973 выздоровевших.

В РФ установлен антирекорд смертности от COVID

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением важных для городской инфраструктуры организаций, предприятий непрерывного цикла и некоторых других учреждений.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров.

В детских садах и школах на время нерабочих дней объявлены каникулы, а для студентов колледжей и вузов временно ввели дистанционное обучение.

Общество,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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