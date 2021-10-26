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Берег Сахалина усыпало сельдью: видео

Александр Кузьмин
18 минут назад

Берег Сахалина усыпало сельдью. Тонны рыбы выбросило из моря в Корсаковском районе острова. Снятое местным жителем видео опубликовано в Instagram-аккаунте rybalkasakhalin. Уточняется, что массовый выброс произошел в районе поселка Охотский 25 октября.

«Вся протока забита полностью», – рассказал автор ролика.

Несколькими днями ранее в Углегорском районе Сахалина после шторма на берег выбросило огромное количество кальмаров. В качестве одной из причин такого поведения морских животных может быть резкое похолодание воды.

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