Берег Сахалина усыпало сельдью: видео

Берег Сахалина усыпало сельдью. Тонны рыбы выбросило из моря в Корсаковском районе острова. Снятое местным жителем видео опубликовано в Instagram -аккаунте rybalkasakhalin. Уточняется, что массовый выброс произошел в районе поселка Охотский 25 октября.

Несколькими днями ранее в Углегорском районе Сахалина после шторма на берег выбросило огромное количество кальмаров. В качестве одной из причин такого поведения морских животных может быть резкое похолодание воды.