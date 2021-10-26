Россияне установили рекорд по покупке кофемашин

Россияне в 2021 году купили 1 млн кофемашин, что является абсолютным рекордом. Это произошло их-за того, что часть людей перешли на домашнее обучение и удаленную работу. Об этом говорится в аналитическом исследовании "М.Видео-Эльдорадо" (есть в распоряжении "Газеты.Ru").

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За первые девять месяцев 2021 года россияне приобрели более 1 млн кофемашин на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что является абсолютным рекордом и выше прошлогодних показателей на 17% в количественном и на 25% в денежном выражении.

"На интенсивный рост продаж кофемашин и кофеварок в России и проникновение их в домохозяйства, в первую очередь, влияет становление культуры потребления натурального кофе и расширение ассортимента производителями. За последние пять лет объем рынка в количественном выражении увеличился вдвое, а выручка от продаж выросла примерно в 2,3 раза", - отметил директор направления "Бытовая электроника" группы "М.Видео-Эльдорадо" Максим Гусев.

Самым популярным у россиян аппаратом для приготовления кофе являются капельные кофеварки, из всего объема продаж их доля составляет около 30%. Это связано с тем, что их стоимость достаточно низкая. Рожковые кофемашины приобретают около 15% россиян.