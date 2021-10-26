Биолог предостерегла от вакцинации ряд граждан

Прививка от коронавирусной инфекции при очень высоком титре антител может плохо сказаться на способность организма сопротивляться коронавирусу. Такое заявление в комментарии РИА Новости сделала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Я не могу сказать, что от этого точно не будет никакого вреда. Давайте посмотрим на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (свыше 1,5 тысячи BAU/мл), и ему требуется справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье прививается вакциной Johnson (для справки). В организме его оказывается антиген, вначале немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела расходуются, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, в ходе которого идет выработка антител", - пояснила Баранова.
Как отмечает эксперт, может развиться ситуация, когда антитела потратятся для нейтрализации антигена. При этом антиген был с успехом "убит", и до клеток памяти информация о новом производстве антител не дошла.
"В результате Вася остался со скромными 300 БАУ, оставшимися от изначальных 1,5 тысяч BAU/мл. Получается, лучше бы он подождал, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не ехал за границу за справкой. Мое мнение - перед ревакцинацией следует сделать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод", - сказала Баранова.
Профессор также добавила, что у перенесших COVID уровень антител в среднем ниже, чем после вакцинирования, но все равно имеют место редкие случаи с высоким значением антител.