Биолог предостерегла от вакцинации ряд граждан

"Я не могу сказать, что от этого точно не будет никакого вреда. Давайте посмотрим на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (свыше 1,5 тысячи BAU/мл), и ему требуется справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье прививается вакциной Johnson (для справки). В организме его оказывается антиген, вначале немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела расходуются, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, в ходе которого идет выработка антител", - пояснила Баранова.