В Крыму обязали туристов предъявлять ПЦР-тест

Предъявление отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова Крым . Об этом в разговоре с РИА Новости напомним министр курортов и туризма республики Вадим Волченко .

«Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах, работающих в Крыму возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного (отрицательного) ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие», – сказал Волченко.

Министр отметил, что средняя загрузка в санаториях составляет 69%, в отелях 5 звезд — 80%, 4 звезды — 68%, 3 звезды — 62%. Схожий уровень бронирования отдыха в Крыму отмечается и на период ноябрьских каникул.

Напомним, с 25 октября в регионе ввели дополнительные меры из-за пандемии — бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь с помощью сертификата о вакцинации или QR-кода, а также при отрицательном ПЦР-тесте. Такие же меры необходимы при посещении ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений.