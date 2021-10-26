В российских школах тестируют систему распознавания лиц

Несколько десятков российских школ начали тестирование систем распознавания лиц, в том числе для входа по биометрии. Об этом рассказал в интервью ТАСС гендиректор компании — разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

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"Мы работаем с несколькими десятками школ, в том числе на Дальнем Востоке. В школах применяются так называемые черные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали", — сказал Теленков.

Он пояснил, что система представляет собой видеонаблюдение с различными опциями. Например, контроль входа по биометрии лица, распознавание силуэтов.

"Мы знаем случаи, когда некоторые родители были против данной технологии, но в случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный", — подчеркнул Теленков.

Ранее сообщалось, что после участившихся нападений учащихся на школы правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки провести исследования российских школьников на агрессивность и склонность к насильственным действиям.

По словам комиссии, меры профилактики помогли за последние 10 лет снизить уровень подростковой преступности почти вдвое. Несмотря на это, проблема сохраняется и требует контроля.