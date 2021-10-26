Кому откажут в QR-коде после COVID-19

Марина Безбородова, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области, рассказала, почему на сайте «Госуслуги» не у всех граждан, которые переболели COVID-19, появляется QR-код. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на портал Myslo.

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По ее словам, положительного ПЦР-теста из платной клиники недостаточно для того, чтобы на сайте появилась отметка о болезни. Результаты теста, как объясняет Безбородова, не равнозначны диагнозу, который поставил врач. Именно поэтому переболевшему COVID-19 гражданину следует обратиться в больницу, чтобы ответственный специалист подтвердил его медицинское заключение, резюмировала Безбородова.

Она рассказала, что платные клиники отправляют данные о положительных тестах в Роспотребнадзор. Потом ведомство передает данные в поликлинику и предупреждает человека о необходимости соблюдать карантин. Однако, как отметила Безбородова, Роспотребнадзор не вносит данные в медицинские карты пациентов, сделать это может только врач.

Поэтому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, заключила Безбородова.