Какие дни стали нерабочими в разных регионах России

С 30 октября по 7 ноября указом президента России Владимира Путина в стране на федеральном уровне объявили нерабочие дни. При этом за каждым регионом оставили право увеличить данный период. На сегодняшний день с точными датами нерабочих дней определился 52 из 85 субъектов.

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В 41 регионе они полностью совпадут с федеральными, еще в одиннадцати начнутся досрочно. Так, с 25 октября нерабочие дни уже ввели в шести субъектах России — Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях и Пермском крае. За ними, с 27 октября, выходные начнутся в Саратовской области, а в Москве, Московской, Смоленской и Калининградской областях нерабочие дни — с 28 октября.

В число регионов, в которых нерабочие дни совпали с федеральными вошли: Амурская область, Башкирия, Ингушетия, Республика Коми, Крым, Санкт-Петербург, Якутия и некоторые другие.

Также в регионах объявили о частичных локдаунах. Самые жесткие ограничения вводятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В субъектах закроются непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, многофункциональные центры и центры госуслуг, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры.