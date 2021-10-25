Главврач больницы посоветовал непривитым помирать дома

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутской области Владимир Новожилов посоветовал непривитым россиянам не звонить в скорую и «помирать дома». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отвечая на вопрос о вакцинации, медик посоветовал тем, кто не верит в вакцинацию, не занимать коронавирусные койки в больницах.
«На самом деле, да, личное дело – жить мне или умереть. Ну так не занимайте мест в госпиталях. Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Вы же звоните на скорую, обращаетесь в систему здравоохранения. Система здравоохранения вам говорит: «Вы привейтесь», - заявил Новожилов во время онлайн-встречи с жителями региона.
Он пояснил, что человек попадает в реанимацию, если не верит в вакцинацию. В реанимации же сразу начинает верить.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев заболевания в 85 регионах, зафиксировано 1 069 летальных исходов.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн высказал мнение, что Россия достигнет необходимого для победы над коронавирусом уровня вакцинации граждан в течение 2022 года.