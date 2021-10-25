Главврач больницы посоветовал непривитым помирать дома

«На самом деле, да, личное дело – жить мне или умереть. Ну так не занимайте мест в госпиталях. Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Вы же звоните на скорую, обращаетесь в систему здравоохранения. Система здравоохранения вам говорит: «Вы привейтесь», - заявил Новожилов во время онлайн-встречи с жителями региона.