Минздрав утвердил новую форму сертификата о вакцинации от COVID

Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о профилактических прививках от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: ТАСС ТАСС

В сертификат будет вноситься не только информация о сделанных прививках от коронавируса и о ревакцинации, но и о перенесенном COVID-19 и медицинских противопоказаниях.

В левом верхнем углу сертификата теперь выделено место для QR-кода.

В новую форму, как и раньше, вносятся фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, данные удостоверяющего личность документа, медицинского полиса и СНИЛС, наименование вакцины, дата вакцинации и название организации, сделавшей прививку. При наличии противопоказаний – вид противопоказаний, срок, на который они установлены, и наименование организации. При перенесенном заболевании указываются даты постановки диагноза и выздоровления, в также наименование медорганизации.

Сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках в течение трех дней после вакцинации или после перенесенного заболевания. Сертификат также можно будет получить в бумажном виде через портал госуслуг или при обращении в МФЦ. Для тех, кто живет в сельской местности или на отдаленных территориях, получение бумажного сертификата обеспечат региональные власти.