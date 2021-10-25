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Вакцины Pfizer и AstraZeneca связали с редкими осложнениями

Елена Прошина
16 минут назад

Исследователи связали немецкую и британскую вакцины Pfizer и AstraZeneca с возникновением редких неврологических осложнений. Результаты анализа опубликовало издание Financial Times.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca связали с редкими осложнениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование проводили по данным 32 миллионов человек, прошедших вакцинацию в Англии. В частности, эксперты установили, что среди получивших первую прививку AstraZeneca увеличилось число случаев возникновения синдрома Гийена-Барре — примерно плюс 38 человек к обычному показателю на 10 миллионов пациентов.

При данном заболевании иммунная система поражает периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в самых тяжелых случаях — к параличу.

В течение 28 дней с момента введения препарата Pfizer у вакцинированных наблюдался повышенный риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг) — примерно плюс 60 случаев к обычному числу на 10 миллионов человек. Сильнее всего данная патология проявлялась у женщин.

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