Из-за конфликта с актрисой Александрой Бортич водителя «Яндекс.Такси» заблокировали в сервисе на полгода, узнала «Газета.Ru». Обжаловать решение агрегатора невозможно, говорят представители профсоюзов. Для урегулирования проблем необходимо усовершенствовать законодательство о такси, дополнив его требованием установки в машинах видеокамер, считают эксперты.

После конфликта между актрисой Александрой Бортич и водителем «Яндекс.Такси», который произошел на прошлой неделе, водителя заблокировали в сервисе без возможности обжалования этого решения. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам водитель — таксист Сергей Захаров.

«В момент конфликта я обратился в техподдержку сервиса «Яндекс.Такси» — для таких случаев в приложении «Таксометр» предусмотрена специальная кнопка «Конфликт».

Мне ответили, что уже отметили в системе, что этот клиент груб – и все. Далее мне уже поступил звонок о блокировке, — сообщил Захаров.

— Но буквально через два часа мне позвонили и сказали, что я заблокирован в «Яндексе». По жалобе клиентов и за нарушение стандартов — это буквально их слова».

Это произошло в тот же день, через пару часов после инцидента – около полуночи, уточнил Захаров. В этот момент он выполнял очередной заказ. Решением агрегатора аккаунт заблокирован на полгода, сообщил водитель, работавший на взятом в аренду автомобиле Mercedes-Benz E-Class. Другой работы на данный момент у Захарова нет, возможности высказать какие-либо аргументы в свою защиту ему не дали, видеозапись в салоне также не велась.

«Естественно, я спросил, как это можно оспорить – это была первая реакция. Почему вы рассмотрели дело, не выслушивая вторую сторону этого инцидента. Мне сказали, что решение принято, была проведена проверка, на этом разговор закончен», — рассказал Захаров.

Представитель Александры Бортич сказала «Газете.Ru», что они «не комментируют ситуацию» с блокировкой водителя. Компания «Яндекс-Такси» ситуацию также не прокомментировала.

Проблема с безапелляционной блокировкой водителей агрегаторами довольно частая – при этом шансов добиться справедливого разбора ситуации и обжалования принятого решения у водителей нет, говорят в профсоюзе работников транспорта «Таксист».

«Раньше существовала служба разбора у агрегаторов, созданная по инициативе профсоюза – относительно несправедливого отключения и тому подобных решений. Это было примерно три года назад, — рассказал «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза Андрей Попков.

— Но далее они решили больше не проводить подобных заседаний и действовать в одностороннем порядке.

Агрегаторам по большому счету наплевать на такие ситуации – бизнес у них идет «в одни ворота», у них автоматика срабатывает, и всё. Ты можешь жаловаться туда, звонить – но все бесполезно».

Профсоюз готов оказывать водителям, столкнувшимся с различными проблемами в работе, помощь, по крайней мере, консультативную, добавил Попков, однако в целом вопрос защиты трудовых прав водителей такси и разрешений конфликтов нуждается в законодательном урегулировании.

Конфликт между таксистом Захаровым и актрисой Александрой Бортич, в результате которого шофер остался без работы, произошел в прошлую среду. Бортич пожаловалась в Instagram, что водитель «Яндекс.Такси» высадил ее с ребенком под дождь, не доставив до места назначения.

Позднее водитель Сергей Захаров изложил свою версию конфликта, отметив, что разговор с ним со стороны актрисы проходил в повелительном и высокомерном тоне. Актриса, по его словам, несколько раз ему нагрубила, после чего он и призвал ее удалиться из машины. Об этом инциденте подробно писала «Газета.Ru».

В нынешней ситуации водители такси, а также другие самозанятые, практически бесправны с точки зрения соблюдения трудового законодательства – и простого решения у этой ситуации нет, констатирует координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Их можно заблокировать за конфликт с пассажиром, их можно заблокировать просто так – и водитель с этим ничего не сделает, к сожалению. Получается так, что водителю даже некуда на это пожаловаться. Вот весь ужас этой ситуации, — говорит Шкуматов «Газете.Ru». — Водители не трудоустроены, не являются предпринимателями с договором – они никто и звать их никак.

Это системная проблема самозанятых. Трудовых прав как таковых у них нет».

Эта история про трудовые отношения в новой цифровой реальности, и она не имеет простого решения. Необходимо определить гарантии для самозанятых. Сейчас водителю банально некуда жаловаться, единственное – он может уйти к конкурентам, добавляет правозащитник.

«Мне, кстати, объяснения водителя более понятны – там ситуация действительно неоднозначная. Водитель вменяем, логично излагает свою позицию, а его без доказанной вины лишили заработка», — заключает Шкуматов.

В подобных конфликтных ситуациях водитель действительно не прикрыт ни со стороны агрегатора, ни со стороны закона. Помочь помогла бы установка видеокамер в такси, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Камера позволила бы защититься водителю, но здесь есть юридическая сложность – большинство пассажиров не готовы ездить в такси с включенной камерой, — объясняет Шапарин «Газете.Ru», — В конфликте между Александрой Бортич и водителем, я полагаю, могло иметь место и не самое адекватное поведение пассажирки, но и водитель не должен был поступать подобным образом».

Есть стандарты качества, под которыми водитель подписался и должен соблюдать – независимо от того, тяжело ему или нет, подчеркивает Шапарин, сам имеющий опыт работы таксистом.