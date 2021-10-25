В Санкт-Петербурге могут ограничить работу транспорта

Администрация Санкт-Петербурга собирается ввести ограничения на работу общественного транспорта в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как сообщает «Невские Новости» со ссылкой на источники в мэрии, в частности, рассматривается закрытие нескольких вестибюлей метро.

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«Предложения пока прорабатываются специалистами, необходимо тщательно подсчитать необходимый объём транспортной работы в период нерабочих дней. Скорее всего, общественный транспорт будет переведён на режим работы по графикам выходного дня, но возможны и другие ограничения», — заявил один из чиновников.

Также предполагается, что в городе приостановят действие льготных проездных для некоторых категорий граждан. Официальный документ, который установит правила работы для перевозчиков в Санкт-Петербурге, опубликуют 26 октября.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября власти Санкт-Петербурга ужесточат меры против COVID-19. В частности, в городе ограничат работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые. Помимо этого будут доступны обслуживание навынос и доставка.