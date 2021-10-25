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«Надежда на авось»: Лещенко объяснил отказ россиян от вакцинации

News.ru
52 минуты назад

Известный советский и российский певец Лев Лещенко признал, что в России сложилась очень сложная ситуация с распространением коронавируса. В интервью NEWS.ru он объяснил, что всё дело в привычке жителей страны рассчитывать на «авось», и призвал власти действовать более жёстко.

«Надежда на авось»: Лещенко объяснил отказ россиян от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У нас в России это всё компанейщина, русский человек устал от неё, нужны реальные способы разговора, и жестокого разговора. Я считаю, что только средствами принуждения можно русского человека заставить что-то сделать, а компанейщина у нас никогда не проходила, — сказал Лещенко.

Артист привёл в пример методы, используемые на Западе, где всё закрывается, «полный локдаун и вакцинация». Он в этом случае отметил хорошо знакомую ему Венгрию, «где всё открыто и никто не болеет».

К сожалению, у нас как был «авось» русский, так и остаётся до сих пор. Надежда вся на русский «авось» идёт. Надо брать опыт со стран, которые преодолели всё это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведёт себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведёт себя наша публика. Но это моё личное мнение, я не могу давать никаких инструкций, я просто исхожу из своего мироощущения, — подытожил Лещенко.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселёв сравнил непривитых от коронавируса жителей России с социопатами. По его словам, в стране умирают именно невакцинированные. Киселёв отметил, что государство, никого не заставляя, предлагает каждому гражданину сделать элементарное — привиться. Так проверенным способом можно защитить себя.

Общество,Лев Лещенко,Дмитрий Киселев,
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