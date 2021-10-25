«Надежда на авось»: Лещенко объяснил отказ россиян от вакцинации

К сожалению, у нас как был «авось» русский, так и остаётся до сих пор. Надежда вся на русский «авось» идёт. Надо брать опыт со стран, которые преодолели всё это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведёт себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведёт себя наша публика. Но это моё личное мнение, я не могу давать никаких инструкций, я просто исхожу из своего мироощущения, — подытожил Лещенко.