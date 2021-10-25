В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.31
Войти в почту

Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ

Елена Прошина
30 минут назад

Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, но на фоне COVID-19 быстро развивается пневмония, сообщила «Радио 1» врач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.

Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, и коронавирус, и ОРВИ поражают организм человека за 3-4 дня. Заболевание начинает развиваться постепенно: немного выше 37 градусов повышается температура, появляется боль в мышцах, болят голова и горло.

«То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний. Но далее присоединяется пневмония. И пневмония, как правило, очень быстро развивается. Сначала у пациента при первичном КТ может быть 1-2 % поражения, а через 3-4 дня – до 50 % поражения легких», – сказала Белякова.

Она напомнила, что в первые волны коронавируса в самом начале болезни пропадали нюх и осязание. Сейчас такие симптомы появляются на стадии почти полного выздоровления.

Также врач отметила, что в Москве и Подмосковье выявлено несколько случаев нового подвида дельта-штамма.

«Дельта-штамм тоже стал видоизменяться, и уже у нескольких пациентов зарегистрировали другой подтип этого вируса, который также может изменять клиническое течение болезни. То есть симптоматика может быть более сглаженной, но последствия, особенно у тех, кто не привит – это ИВЛ в будущем», – сказал Белякова.

Ранее РИА Новости сообщало, что в Великобритании взяли под особый контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от дельта-штамма.

В России выявили единичные случаи разновидности нового штамма коронавируса.

Общество,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители