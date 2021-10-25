Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ

«Дельта-штамм тоже стал видоизменяться, и уже у нескольких пациентов зарегистрировали другой подтип этого вируса, который также может изменять клиническое течение болезни. То есть симптоматика может быть более сглаженной, но последствия, особенно у тех, кто не привит – это ИВЛ в будущем», – сказал Белякова.