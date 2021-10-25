Врач рассказала, как отличить коронавирус от ОРВИ

Симптомы коронавируса схожи с ОРВИ, но на фоне COVID-19 быстро развивается пневмония, сообщила «Радио 1» врач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.
По ее словам, и коронавирус, и ОРВИ поражают организм человека за 3-4 дня. Заболевание начинает развиваться постепенно: немного выше 37 градусов повышается температура, появляется боль в мышцах, болят голова и горло.
«То есть это симптомы, которые характерны для многих острых респираторных заболеваний. Но далее присоединяется пневмония. И пневмония, как правило, очень быстро развивается. Сначала у пациента при первичном КТ может быть 1-2 % поражения, а через 3-4 дня – до 50 % поражения легких», – сказала Белякова.
Она напомнила, что в первые волны коронавируса в самом начале болезни пропадали нюх и осязание. Сейчас такие симптомы появляются на стадии почти полного выздоровления.
Также врач отметила, что в Москве и Подмосковье выявлено несколько случаев нового подвида дельта-штамма.
«Дельта-штамм тоже стал видоизменяться, и уже у нескольких пациентов зарегистрировали другой подтип этого вируса, который также может изменять клиническое течение болезни. То есть симптоматика может быть более сглаженной, но последствия, особенно у тех, кто не привит – это ИВЛ в будущем», – сказал Белякова.
Ранее РИА Новости сообщало, что в Великобритании взяли под особый контроль распространение коронавируса AY.4.2, отделившегося от дельта-штамма.
В России выявили единичные случаи разновидности нового штамма коронавируса.