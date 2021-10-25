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Названы главные ошибки привитых от ковид

Елена Прошина
31 минуту назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцинированные от COVID-19 россияне могут заболеть коронавирусом и переносить его в тяжелой форме. Он подчеркнул, что причиной этому зачастую являются ошибки, которые допускают сами пациенты. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Названы главные ошибки привитых от ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Какие-то иммуносупрессанты принимают от подагры или еще что-то. Там же в противопоказаниях написано, что цитостатики не надо принимать, - заявил эксперт.

Он также добавил, что речь идет в том числе о людях с подавленной и, как следствие, плохой иммунной реакцией в силу возраста или стрессового состояния. В итоге в организме вырабатываются гормоны, которые не стимулируют, а, напротив, мешают размножению клеток.

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«Физиологические состояния – сверхусталость, дефицит глюкозы. Много физиологических состояний, которые проходящие, непостоянные», - подчеркнул специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что 80% якобы привитых граждан, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, на самом деле незаконно приобрели сертификаты о вакцинации. По его словам, выявить этот факт можно достаточно легко. Для этого используется специальный анализ, который выявляет маркеры препарата.
Общество,Александр Гинцбург,
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