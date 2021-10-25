Названы главные ошибки привитых от ковид

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему вакцинированные от COVID-19 россияне могут заболеть коронавирусом и переносить его в тяжелой форме. Он подчеркнул, что причиной этому зачастую являются ошибки, которые допускают сами пациенты. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Какие-то иммуносупрессанты принимают от подагры или еще что-то. Там же в противопоказаниях написано, что цитостатики не надо принимать, - заявил эксперт.
Он также добавил, что речь идет в том числе о людях с подавленной и, как следствие, плохой иммунной реакцией в силу возраста или стрессового состояния. В итоге в организме вырабатываются гормоны, которые не стимулируют, а, напротив, мешают размножению клеток.
«Физиологические состояния – сверхусталость, дефицит глюкозы. Много физиологических состояний, которые проходящие, непостоянные», - подчеркнул специалист.