Как подготовить дачу к зиме: топ-6 советов

Агроном государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Елена Назарова рассказала, какие работы необходимо провести на своих участках московским дачникам, чтобы правильно подготовиться к зиме. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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По словам Назаровой, в преддверии заморозков необходимо убрать листья и обрезать деревья. Неубранная вовремя опавшая листва может не только навредить газону, но и стать отличным местом обитания для нежелательных насекомых.

Температура воздуха во время обрезки деревьев не должна быть ниже восьми градусов, при этом проводить работы надо уже после того, как листва облетела. Сначала нужно удалить поврежденные ветки, а затем очистить дерево от наросшего мха, потрескавшейся коры и лишайников.

Защитить деревья от паразитов поможет побелка, которую тоже стоит провести перед наступлением зимы. При этом молодые деревья, которые были посажены только в этом году, обрабатывать не рекомендуется.

Также не стоит забывать и об обработке теплиц. В них нужно убрать ботву и провести дезинфекцию. Затем следует просушить теплицу и закрыть до весны.

Агроном отметила, что осень является отличным периодом для высадки семян. До заморозков можно высадить лук, свеклу, морковь и редис, а также посадить тюльпаны.

Все семена нужно присыпать почвой. Также стоит укрыть грядки древесной щепой. Благодаря ей, образуется толстый слой снега, который не позволит растениям погибнуть в морозы.

Также перед закрытием дачного сезона нужно обрезать многолетние цветы, убрав с них все бутоны, отметила Елена Назарова.