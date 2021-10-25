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В Минздраве объяснили высокую смертность пациентов с коронавирусом

Lenta.ru
44 минуты назад

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов объяснил высокую заболеваемость и смертность пациентов с коронавирусом в России в последние недели. Его слова в понедельник, 25 октября, приводит «Интерфакс».

Врач считает, что это связано с доминированием штамма «дельта», который повышает вероятность летального исхода на 132 процента по сравнению с вариантом SARS-CoV-2. Он отметил, что для пациентов, инфицированных так называемым индийским штаммом, риск госпитализации увеличивается на 108 процентов, а риск попадания в реанимацию на 234 процента.

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Главным фактором роста заболеваемости в России, по словам Чуланова, остается недостижение уровня коллективного иммунитета в 80 процентов взрослого населения. Только при достижении таких показателей охвата вакцинации «можно ожидать значимое влияние этого фактора на эпидемический процесс», — заявил он.

«Единственный способ прекратить распространение вируса — создать коллективный иммунитет», — сказал Чуланов.

Ранее 25 октября стало известно, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 1069 смертей пациентов с COVID-19. Таким образом, в стране седьмой день подряд выявлено более 1000 летальных исходов.

Общество,Видео,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Интерфакс,
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