В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.40
Войти в почту

Россияне раскупили места в отелях Египта на нерабочие дни

Елена Прошина
1 час назад

Россияне раскупили практически все места в дорогих отелях Египта на нерабочую неделю ноября. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне устремились за рубеж вопреки совету властей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам представителей турагентств, в период ноябрьских праздников и объявленных главой государства нерабочих дней спрос на курорты Египта увеличился в несколько раз.

«У нас уже сейчас осталось не больше 2-3 мест на каждую дату вылета в этот период. А средняя глубина продаж в Египет превышает три недели», — заявил один из туроператоров.

Отмечается, что, ввиду такого ажиотажа, мест в качественных отелях Египта на первую неделю ноября осталось мало.

Нерабочие дни призвали продлить до Нового года

Так, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, поскольку места в них закончились.

«Спрос настолько велик на ближайшие даты, что египетским партнерам даже не придется предпринимать дополнительных действий. Достаточно объявить о наличии номеров, и они будут тут же проданы», — подчеркивают специалисты.

Кроме того, сообщается, что российские отдыхающие приобретают туры на курорты Египта на 7 — 10 ночей и именно в пятизвездочные отели. При этом половина заявок – это туры на два человека.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны восприниматься россиянами как отпуск, они необходимы для того, чтобы остановить пандемию.

Она заявила, что людям необходимо побыть эти семь дней дома. Она обратилась к людям с призывом «пересмотреть отношение к этому».

20 октября Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября для предотвращения ухудшения ситуации с COVID-19.
Общество,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители