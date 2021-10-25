Россияне устремились за рубеж вопреки совету властей

Россияне раскупили практически все места в дорогих отелях Египта на нерабочую неделю ноября. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей турагентств, в период ноябрьских праздников и объявленных главой государства нерабочих дней спрос на курорты Египта увеличился в несколько раз.

«У нас уже сейчас осталось не больше 2-3 мест на каждую дату вылета в этот период. А средняя глубина продаж в Египет превышает три недели», — заявил один из туроператоров.

Отмечается, что, ввиду такого ажиотажа, мест в качественных отелях Египта на первую неделю ноября осталось мало.

Так, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, поскольку места в них закончились.

«Спрос настолько велик на ближайшие даты, что египетским партнерам даже не придется предпринимать дополнительных действий. Достаточно объявить о наличии номеров, и они будут тут же проданы», — подчеркивают специалисты.

Кроме того, сообщается, что российские отдыхающие приобретают туры на курорты Египта на 7 — 10 ночей и именно в пятизвездочные отели. При этом половина заявок – это туры на два человека.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нерабочие дни в ноябре не должны восприниматься россиянами как отпуск, они необходимы для того, чтобы остановить пандемию.

Она заявила, что людям необходимо побыть эти семь дней дома. Она обратилась к людям с призывом «пересмотреть отношение к этому».