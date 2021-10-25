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Петербуржцам назвали условие отмены ковидных ограничений

Елена Прошина
29 минут назад

Ограничения в Санкт-Петербурге, введенные из-за коронавируса, будут действовать до тех пор, пока вакцинацию не пройдут более 80% населения. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора, сообщает газета «Известия».

Петербуржцам назвали условие отмены ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября власти Санкт-Петербурга ужесточат меры против COVID-19. В частности, в городе ограничат работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Исключение составят аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые. Помимо этого будут доступны обслуживание навынос и доставка.

В свою очередь, стоматологические и ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь. Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

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Также в период ограничений нельзя будет посещать кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, катки и другие объекты развлечения и досуга. Доступ в зоопарки будет закрыт за исключением площадок на открытом воздухе.

Музеи и театры города будут открыты для посещения, однако попасть в них можно будет только по QR-кодам или со справкой о медотводе от вакцинации.
Общество,Правительство Санкт-Петербурга,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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