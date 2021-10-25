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В России призвали продлить нерабочие дни до Нового года

Из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это решение и даже выступили с предложением продлить их до новогодних праздников.

«Установить с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни с сохранением за сотрудниками компаний заработной платы. Указ начинает действовать со дня его официального опубликования», — отмечается в тексте указа главы государства.

Как отмечает URA.RU, комментируя эту новость, некоторые пользователи соцсетей призвали продлить нерабочие дни до Нового года.

«Объяви встречные нерабочие дни. Прямо с завтра и... до Нового года», - написал Геннадий.

При этом пользовательница под ником Vin Shiro посетовала, что в метро народу ничуть не поубавилось, и отметила, что в эти дни будет работать.

Путин дал поручения по борьбе с COVID-19

«Дали нерабочие дни - бараны рванули за границу, привозить новые версии вируса», - высказался @Shutki_Plokhi.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 25 октября, в шести регионах РФ начинается период нерабочих дней, введенный местными властями с целью приостановить распространение коронавируса. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на данные местных администраций.

Это решение приняли руководители Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, а также Пермского края.

Напомним, с инициативой о введении нерабочих дней ранее, 19 октября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она выразила мнение, что некоторые регионы должны были ввести выходные уже с 23 октября.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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