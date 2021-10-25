Вячеслав Зайцев экстренно госпитализирован

Российский модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия, сообщает Telegram-канал Star News со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что в данное время страдающий от болезни Паркинсона модельер проходит комплексное обследование и лечение.
В июле директор Дома моды Вячеслава Зайцева до 2013 года Николай Головин заявил, что переживает за безопасность модельера. Это произошло после того, как 83-летний Зайцев встретился со следователем. В СК Зайцев обратился с просьбой проверить законность продажи частей Дома моды, который носит его имя. Зайцев утверждает, что не ставил свою подпись на документах, а о сделках узнавал из СМИ.
Тогда утверждалось, что кутюрье не поддерживает со своим сыном Егором, который последние два года занимает должность гендиректора Дома моды.
В конце июня стало известно, что Следственный комитет РФ по Москве проводит проверку после обращения модельера Вячеслава Зайцева, заявившего о противоправных действиях по продаже его имущества и связанных с этим угрозах в его адрес.