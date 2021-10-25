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Митрополит Тихон рассказал о России без Путина

Мария Иванова
56 минут назад

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что в России пока нет политика, способного сравниться с президентом Владимиром Путиным. В интервью Daily Storm митрополит сказал, что ответ на вопрос о том, «что будет дальше» со страной, также должен найти именно Путин.

Митрополит Тихон рассказал о России без Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие заявления митрополит сделал, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина «нет Путина - нет России». Сам президент называл это «совсем неправильным тезисом», но отмечал, что Россия - это вся его жизнь, и представить себя вне России он не может «ни на одну секунду».

«Знаете, это воспринимают как то, что Путин - это и есть Россия, но это, конечно, не так, Россия больше каждого из нас. Я думаю, что Вячеслав Викторович Володин имел в виду, что нет никого другого, кто может сейчас все удержать», - заявил митрополит.

Шевкунов подчеркнул, что Путин смог воодушевить народ, разрешить конфликт на Кавказе, поднять экономику и защитить интересы России в военной сфере. При нем Россия добилась успехов на международной арене, отметил митрополит.

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«И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: "А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?". Но это и наша проблема, человек не бессмертен», - сказал он.

По мнению митрополита, вопрос о том, что будет дальше, тоже на Путине.

«Этот вопрос <…> ни на ком другом, в первую очередь на нем, подготовить то, что будет дальше. Он в каком-то интервью сказал: «Я об этом думаю день и ночь». И многие понимают: вот убери и что начнется», - отметил он.

Общество,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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