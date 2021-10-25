Митрополит Тихон рассказал о России без Путина

«Знаете, это воспринимают как то, что Путин - это и есть Россия, но это, конечно, не так, Россия больше каждого из нас. Я думаю, что Вячеслав Викторович Володин имел в виду, что нет никого другого, кто может сейчас все удержать», - заявил митрополит.