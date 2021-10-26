Мурашко: Почти 60 тысяч детей в России заболели коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране коронавирусной инфекцией заболели более 60 тысяч детей, все они находятся под присмотром врачей. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По его словам, у половины заболевших отмечена яркая клиническая картина. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах при вакцинации подростков от коронавируса. По его словам, во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса.

До этого сообщалось, что вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название "Спутник М". 15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников.