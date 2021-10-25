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В России предложили сдавать асоциальных соседей в лечебно-трудовые профилактории

Вечерняя Москва
1 час назад

Жильцов многоэтажек, которые ведут асоциальный образ жизни, представляют угрозу безопасности соседей и жилому фонду, нужно по обращению других граждан и по решению правоохранителей отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

Асоциальных соседей предложили сдавать в лечебно-трудовые профилактории
Фото: Павел Волков, Вечерняя МоскваПавел Волков, Вечерняя Москва

По его словам, такая мера может быть реализована, учитывая возрождение в России вытрезвителей, в которые будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она поможет предотвратить различные происшествия в многоэтажках, причиной которых нередко становятся действия людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью: насилие, убийства, взрывы газа и пожары.

— Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара, — сказал Крохин.

Также он подчеркнул, что такая мера должна быть не карательной системой, а специализированной помощью людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.

В июне сообщалось, что МВД утвердило порядок доставления нетрезвых людей в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Уточняется, что полицейские смогут забирать людей в вытрезвители с улиц, из транспорта и жилья в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и утративших возможность самостоятельно передвигаться.

Общество,Константин Крохин,Торгово-промышленная палата,МВД,
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