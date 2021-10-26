Полисы ОМС захотели перевести в цифру

Изменения хотят внести в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Проект разработан в рамках исполнения Графика подготовки и рассмотрения в 2021 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2022-2024 годы. Также инициатива направлена на урегулирование вопросов финансового обеспечения в 2024 году расходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и его территориальных подразделений для софинансирования расходов на оплату труда врачей, говорится в пояснении к проекту.

Законопроект предусматривает уточнение формы полиса ОМС, представляющего собой уникальную последовательность символов, которая присваивается застрахованным гражданам. Определяется, что полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. При этом полис можно будет записать на материальный носитель, предназначенный для хранения документа. В результате принятия законопроекта сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту рождения или получения гражданства. При этом на физическом носителе документ можно будет получить по желанию человека.