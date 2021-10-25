В Москве вступили в силу новые ограничения

В Москве с 25 октября жители города должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы города Сергея Собянина.

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Ранее он сообщил, что увеличилось число людей, попадающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, среди них в основном пожилые горожане. Так, почти 80% людей на ИВЛ – пенсионеры. А среди умерших от COVID-19 доля людей старшего поколения достигает 86%.

На этом фоне были приняты решения о новых ограничительных мерах. С 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Данные меры не затронут тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо вакцинировался. Меры затронут почти 1,9 миллиона пожилых москвичей и около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.

Люди старше 60 лет, соблюдающие режим изоляции, смогут воспользоваться помощью социальных работников, которые будут закупать для них лекарства и продукты питания. А для тех, кто соблюдает режим изоляции на даче, по заявкам будет организован завоз дров для отопления дома.

Также с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.