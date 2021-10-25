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В Москве вступили в силу новые ограничения

Елена Прошина
1 час назад

В Москве с 25 октября жители города должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы города Сергея Собянина.

В Москве вступили в силу новые ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее он сообщил, что увеличилось число людей, попадающих в стационары в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, среди них в основном пожилые горожане. Так, почти 80% людей на ИВЛ – пенсионеры. А среди умерших от COVID-19 доля людей старшего поколения достигает 86%.

На этом фоне были приняты решения о новых ограничительных мерах. С 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. При этом прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Данные меры не затронут тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо вакцинировался. Меры затронут почти 1,9 миллиона пожилых москвичей и около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных.

Люди старше 60 лет, соблюдающие режим изоляции, смогут воспользоваться помощью социальных работников, которые будут закупать для них лекарства и продукты питания. А для тех, кто соблюдает режим изоляции на даче, по заявкам будет организован завоз дров для отопления дома.

Также с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, включая всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Как сообщалось ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. По ее мнению, это позволит остановить распространение пандемии.

Общество,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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