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Владимир Жириновский рассказал о своих шести прививках от коронавируса

Говорит Москваиещё 4
1 час назад

Лидер ЛДПР сообщил, что столько раз он вакцинировался за последние полтора года.

Жириновский сделал шесть прививок от коронавируса
Фото: ldpr.ruldpr.ru

Первые три вакцины, которые ввёл политик, — «Спутник V»: это два компонента и одна ревакцинация. Ещё спустя полгода Жириновский привился двумя дозами «ЭпиВака», а когда количество антител уменьшилось, ревакцинировался тем же препаратом.

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«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — цитирует политика Telegram-канал Ura.ru.

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