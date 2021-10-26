Жириновский сделал шесть прививок от коронавируса

«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — цитирует политика Telegram-канал Ura.ru.