Вячеслав Зайцев экстренно госпитализирован

Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает телеграм-канал Star News. Уточняется, что у него резко ухудшилось самочувствие.
Модельера поместили в больницу, где он проходит лечение и комплексное обследование.
Ранее телеграм-канал Mur писал, что в Москве отменили показ дома Slava Zaitsev. Этот показ должен был стать первым после анонсированного перезапуска.
В июне 2021 года дом моды Вячеслава Зайцева перешел под управление его родственников - внучек Анастасии и Маруси и сына Егора.
Mur уточняет, что презентация коллекции была запланирована на Mersedes Benz Fashion Week, однако шоу отменили.
Напомним, российский модельер страдает болезнью Паркинсона. В июне кутюрье заметили на светской вечеринке, посвященной дню рождения его Дома моды. По информации Lenta.ru, Зайцева принесли в ресторан на руках - из-за болезни он с трудом передвигается и не может самостоятельно есть.