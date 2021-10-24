Вячеслав Зайцев экстренно госпитализирован

Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в одну из столичных клиник, сообщает телеграм-канал Star News. Уточняется, что у него резко ухудшилось самочувствие.

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Модельера поместили в больницу, где он проходит лечение и комплексное обследование.

Ранее телеграм-канал Mur писал, что в Москве отменили показ дома Slava Zaitsev. Этот показ должен был стать первым после анонсированного перезапуска.

В июне 2021 года дом моды Вячеслава Зайцева перешел под управление его родственников - внучек Анастасии и Маруси и сына Егора.

Mur уточняет, что презентация коллекции была запланирована на Mersedes Benz Fashion Week, однако шоу отменили.