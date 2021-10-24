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Минздрав отменил одно из противопоказаний «Спутника V»

Елена Прошина
1 час назад

Женщины, вскармливающие грудью младенцев, могут быть привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом, со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств, сообщает РИА «Новости».

Минздрав отменил одно из противопоказаний «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минздрав удалил из списка противопоказаний к вакцинации «Спутником V» период кормления грудью. На данный момент в нем остались такие пункты как гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания и ряд других диагнозов.

Напомним, что в сентябре текущего года представители Минздрава заявляли о противопоказании вакцинации «Спутником V» для кормящих грудью женщин. Эта мера обосновывалась отсутствием результатов соответствующих исследований. Заметим также, что текущей осенью вакцинацию беременных этим препаратам разрешили только в исключительных случаях.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России заболели коронавирусом более 35 000 человек. Более тысячи россиян умерло с этим диагнозом. Днем ранее в стране были зафиксированы антирекорды с начала пандемии как по количеству заражений (37 141 случай), так и по смертности от COVID-19 (1075 человек).

Общество,Минздрав РФ,РИА Новости,
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