Минздрав отменил одно из противопоказаний «Спутника V»

Женщины, вскармливающие грудью младенцев, могут быть привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом, со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств, сообщает РИА «Новости».

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Минздрав удалил из списка противопоказаний к вакцинации «Спутником V» период кормления грудью. На данный момент в нем остались такие пункты как гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания и ряд других диагнозов.

Напомним, что в сентябре текущего года представители Минздрава заявляли о противопоказании вакцинации «Спутником V» для кормящих грудью женщин. Эта мера обосновывалась отсутствием результатов соответствующих исследований. Заметим также, что текущей осенью вакцинацию беременных этим препаратам разрешили только в исключительных случаях.