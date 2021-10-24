В России впервые врачей засудили за смерть больного от коронавируса

В Астраханской области вдова отсудила у местной больницы 1 млн рублей за смерть мужа от коронавируса. Это первый подобный случай в РФ, сообщает Urist.ru.

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Летом прошлого года 60-летний военный пенсионер Сергей Медведев из Ахтубинска пошёл к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Ему без анализов прописали арбидол, питье, покой и отправили домой. Врачи сочли, что у него ОРВИ.

Однако состояние Сергея ухудшилось, его госпитализировали в тяжёлом состоянии в обычное инфекционное отделение. Там он умер.

После смерти у мужчины обнаружили COVID-19.

Вдова написала заявление в СКР, было возбуждено уголовное дело, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Она выявила дефекты в оказании помощи, но не нашла причинно-следственной связи между дефектами и смертью. Тогда вдова обратилась в суд с иском к Ковидному госпиталю Ахтубинской ЦРБ.

18 октября 2021 года суд присудил Лидии миллион рублей морального вреда. Это важный прецедент — до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч рублей.

«Суд оказался на нашей стороне, иск на 1 млн рублей удовлетворили, решение окончательное, вступило в силу немедленно, дело выиграно», - сообщили адвокаты.

По их словам, «мужчину просто не лечили»: анализ на Ковид делали неделю, он не получал кислород в нужном объеме, не попал на ИВЛ и даже элементарный осмотр реаниматолога не проводился.

«Мужчина просто лежал в больнице и задыхался», - сказано в сообщении.