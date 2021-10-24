Минздрав разрешил вакцинировать от COVID кормящих матерей

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — рассказал URA.RU Сергей Токарев.