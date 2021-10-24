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Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих мам

Ura.Ru
41 минуту назад

Министерство здравоохранения РФ исключило кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Новые рекомендации есть в распоряжении агентства.

Минздрав разрешил вакцинировать от COVID кормящих матерей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — рассказал URA.RU Сергей Токарев.

В список противопоказаний в настоящий момент входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодые люди до 18-ти лет, а также те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.

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«В предыдущей версии в числе противопоказаний был период грудного вскармливания», — уточнил Токарев.

Он также отметил, что данные показания касаются только вакцины «Спутник V».

Общество,Сергей Токарев,Минздрав РФ,
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