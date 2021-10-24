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Собчак назвала лучшую вакцину от коронавируса: «Всех своих привила»

Елена Прошина
58 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что попасть в Европу можно будет только будучи привитым западной вакциной от коронавируса. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Собчак назвала лучшую вакцину от коронавируса: «Всех своих привила»
Фото: ТАССТАСС

«Я всех своих привила таким же маршрутом, зато теперь можем делать репортажи и интервью по всему миру. Без западной вакцины в Европу не пускают и пускать не будут. Поэтому однокомпонентный джонсон лучший вариант», - написала Собчак.

Напомним, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» до сих пор не получила одобрения европейского медицинского регулятора. По этой причине ее не признают большинство европейских государств. Кроме того, этот же вопрос все еще рассматривается Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий песков заявлял, что российская сторона в данный момент пытается разобраться в вопросе: какие именно документы еще требуется предоставить европейцам для регистрации «Спутник V» на территории Евросоюза. Об этом сообщало РИА «Новости».

Общество,Ксения Собчак,Владимир Путин,ВОЗ,ЕС,
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