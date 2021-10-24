Собчак назвала лучшую вакцину от коронавируса: «Всех своих привила»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что попасть в Европу можно будет только будучи привитым западной вакциной от коронавируса. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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«Я всех своих привила таким же маршрутом, зато теперь можем делать репортажи и интервью по всему миру. Без западной вакцины в Европу не пускают и пускать не будут. Поэтому однокомпонентный джонсон лучший вариант», - написала Собчак.

Напомним, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» до сих пор не получила одобрения европейского медицинского регулятора. По этой причине ее не признают большинство европейских государств. Кроме того, этот же вопрос все еще рассматривается Всемирной организацией здравоохранения.