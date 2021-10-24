Умер режиссер Александр Рогожкин

Скончался российский режиссер Александр Рогожкин, снявший такие культовые фильмы как «Особенности национальной охоты» «Особенности национальной рыбалки». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Ленфильм».
Ему было 72 года. Причины смерти не уточняются.
«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен», — написала об его уходе на своей странице в Facebook кинокритик Ольга Шервуд.
Рогожкин известен как автор серии фильмов - «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период». Также он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».