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Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Ювелина Бернст
33 минуты назад

Скончался российский режиссер Александр Рогожкин, снявший такие культовые фильмы как «Особенности национальной охоты» «Особенности национальной рыбалки». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Ленфильм».

Умер режиссер Александр Рогожкин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему было 72 года. Причины смерти не уточняются.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен», — написала об его уходе на своей странице в Facebook кинокритик Ольга Шервуд.

Рогожкин известен как автор серии фильмов - «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период». Также он работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Общество,Александр Рогожкин,
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