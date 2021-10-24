Умер режиссер Александр Рогожкин

Скончался российский режиссер Александр Рогожкин, снявший такие культовые фильмы как «Особенности национальной охоты» «Особенности национальной рыбалки». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Ленфильм».

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Ему было 72 года. Причины смерти не уточняются.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен», — написала об его уходе на своей странице в Facebook кинокритик Ольга Шервуд.