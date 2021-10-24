Кредит по скриншоту. Как злоумышленники крадут деньги через МФО

Эксперты рассказали, как работает новая схема телефонного мошенничества с микрозаймами

Россиян предупредили о схеме мошенничества, в которой применяются sms-бомберы. Злоумышленники получают микрозаймы на свои карты, используя персональные данные жертв. Подробнее о новом способе обмана — в материале «Газеты.Ru».

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Мошенники стали применять так называемые sms-бомберы для оформления микрозаймов. Телефонный номер жертвы злоумышленники регистрируют на десятках ресурсов, в том числе – и в микрофинансовых организациях. В результате абоненту приходит множество разных сообщений с кодами, которые и выманивают преступники. Об этом в воскресенье, 24 октября, пишет РБК.

Как работает схема

— мошенники берут телефоны и паспортные данные жертв из слитой базы персональных данных;

— номер пытаются зарегистрировать на 30-40 ресурсах, по несколько раз на каждом;

— регистрация не проходит, однако на телефон жертвы в течение 10-15 минут поступает около 200 sms с кодами;

— параллельно мошенники пытаются зарегистрироваться, используя те же данные, и на сайтах МФО;

— затем злоумышленники связываются с жертвой в мессенджерах, входят в доверие и уговаривают прислать скриншот экрана с входящими sms.

Они утверждают, что последнее необходимо для того, чтобы «помочь разобраться в ситуации». На самом же деле эти коды используются для оформления микрокредитов.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из sms, он просит прислать скриншот экрана с sms, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из sms» плохо срабатывает», — пояснил изданию советник генерального директора Qrator Labs Артем Гавриченков. Получая множество sms от разных компаний, люди начинают переживать.

«Напуганного человека проще застать врасплох, поэтому он соглашается на предложение помощи», — отметил эксперт. По его словам, сами sms-бомберы применялись и ранее, однако кража денег через МФО — это их новая цель.

Сколько денег воруют мошенники

Около 2-2,5% от всех займов в микрофинансовых организациях приходятся на кредиты, которые мошенники оформляют на третьих лиц, сообщила, в свою очередь, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она указала, что МФО борются с этой проблемой, разрабатывая более серьезные механизмы проверки, поэтому число подобных случаев сокращается.

По-прежнему злоумышленники используют и «старые» схемы, меняя в них лишь некоторые детали. Так, 49-летнему саратовцу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником уголовного розыска из Москвы. Он утверждал, что мошенники якобы пытаются списать все средства со счета жертвы.

«Оперативник» подсказал выход – для отмены несанкционированных операций необходимо установить специальное программное обеспечение на телефон. Выполнив это требование, мужчина и далее действовал по указанию звонившего – оформил два кредита в разных банках на 794 528 руб. и 1 млн руб., а потом перевел деньги на «безопасный счет», — сообщает ИА «ЖКХ-64».

При потере денег в результате этих и любых других мошеннических схем необходимо незамедлительно обращаться в полицию, напоминает юрист Дарья Ахтырко. По ее словам, привлечь преступников к ответственности можно по статье 159 УК РФ.

«И поскольку чаще всего в таких случаях речь идет о действиях группы лиц по предварительному сговору, то им грозит до пяти лет лишения свободы. Для «одиночек» тюремный срок может составить два года», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Сколько россиян пострадали

В целом более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников в 2021 году, а почти каждый пятый (19%) — sms-сообщения. Треть респондентов (35%) с этим не сталкивались, следует из итогов опроса ВЦИОМ.

Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18–24 лет (49%). Sms-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24–35 лет (26%) и жители малых городов (23%).

Среди наиболее распространенных «легенд» — предложения банковских услуг (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информация о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).

В результате действий телефонных мошенников понесли денежный ущерб 9% россиян (из них 6% сообщили о значительном ущербе). Чаще других в числе жертв мошенников оказывались жители сел (15%), молодежь 18–24 лет (14%), граждане 35–44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13–14%). Не получали ущерба от таких действий 91% наших соотечественников.

Треть россиян (34%) полагают, что в будущем могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников. 45% считают это маловероятным.

Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.