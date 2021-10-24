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Попова назвала способ остановить пандемию коронавируса

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала способ остановить пандемию коронавируса. Ее высказывания появились в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслирует телеканал «Россия 1».

Главный санитарный врач России заявила, что пандемия может быть остановлена с помощью вакцины от COVID-19.

«Выходные дни нужно использовать, чтобы привиться», — заключила она.

Ранее Попова оценила эффективность системы QR-кодов при борьбе с коронавирусом. По ее мнению, введения QR-кодов в 28 субъектах недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса — сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует гораздо большего объема принимаемых мер и быстрого реагирования.

Правила госпитализации непривитых россиян изменили

В России за 24 октября выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время составило 8 241 643. За сутки скончались 1072 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 230 600 человека.
Общество,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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