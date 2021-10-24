Главный санитарный врач России заявила, что пандемия может быть остановлена с помощью вакцины от COVID-19.

«Выходные дни нужно использовать, чтобы привиться», — заключила она.

Ранее Попова оценила эффективность системы QR-кодов при борьбе с коронавирусом. По ее мнению, введения QR-кодов в 28 субъектах недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса — сложившаяся эпидемиологическая обстановка требует гораздо большего объема принимаемых мер и быстрого реагирования.