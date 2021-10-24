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Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни

ТАСС
36 минут назад

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, будут закрыты в нерабочие дни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Федеральные учреждения культуры будут закрыты в нерабочие дни
Фото: ТАССТАСС

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 22 октября.

Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции", - говорится в списке решений.

Россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты.

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