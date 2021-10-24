В России впервые за пять дней снизилась заболеваемость COVID-19

В России зафиксировали отступление коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость впервые снизилась за пять дней. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 35 660 случаев заражения. Это на 5,36% меньше, чем накануне (37 678). До сегодняшнего дня кривая заболеваемости росла пять дней подряд.

За минувшие сутки умерли 1072 человек, выздоровели 22 784. Лидерами по-прежнему являются три региона. в Москве зарегистрировали 5279 новых пациентов, Петербурге — 3297, Московской области — 3030.

С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 230 600.