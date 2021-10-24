В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В России впервые за пять дней снизилась заболеваемость COVID-19

Майк Габриелян
41 минуту назад

В России зафиксировали отступление коронавирусной инфекции. Суточная заболеваемость впервые снизилась за пять дней. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 35 660 случаев заражения. Это на 5,36% меньше, чем накануне (37 678). До сегодняшнего дня кривая заболеваемости росла пять дней подряд.

За минувшие сутки умерли 1072 человек, выздоровели 22 784. Лидерами по-прежнему являются три региона. в Москве зарегистрировали 5279 новых пациентов, Петербурге — 3297, Московской области — 3030.

Ученые назвали убивающий на 70% коронавирус препарат

С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 230 600.

Ранее стало известно, что в Русской православной церкви не будут заставлять священников вакцинироваться.

Общество,Видео,РПЦ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители