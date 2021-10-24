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В РПЦ отказались от обязательной вакцинации для священников

Lenta.ru
21 минуту назад

Русская православная церковь (РПЦ) не будет обязывать священников прививаться от коронавируса. Об отказе от обязательной вакцинации сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во время беседы на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В РПЦ отказались от обязательной вакцинации для священников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека», — заявил Легойда.

Он напомнил, что у некоторых людей есть медицинские показания против вакцинации.

В июле Владимир Легойда оценил влияние вакцинации против коронавируса на бессмертную душу верующих. Он отметил, что церковь никогда не выступала против прививок, и поиск неких основанных на вере причин для отказа от вакцинации — «специфическая трактовка религиозности».

До этого глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион объяснил греховность отказа от вакцинации от COVID-19. По его словам, важно думать не только о себе, но и об окружающих.
Общество,Владимир Легойда,РПЦ,
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