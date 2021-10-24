В РПЦ отказались от обязательной вакцинации для священников

Русская православная церковь (РПЦ) не будет обязывать священников прививаться от коронавируса. Об отказе от обязательной вакцинации сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во время беседы на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

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«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека», — заявил Легойда.

Он напомнил, что у некоторых людей есть медицинские показания против вакцинации.

В июле Владимир Легойда оценил влияние вакцинации против коронавируса на бессмертную душу верующих. Он отметил, что церковь никогда не выступала против прививок, и поиск неких основанных на вере причин для отказа от вакцинации — «специфическая трактовка религиозности».