ТЦ и общепит продолжат работать в нерабочие дни в Ленобласти

Заведения общественного питания и торговые центры Ленинградской области продолжат функционировать в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в Instagram.
По его словам, в случае объявления Санкт-Петербургом локдауна МЕГИ (торговые центры на границе города) тоже закроются, как и фуд-корты в них. Однако остальные торговые центры и заведения общественного питания продолжат работу. Об этом Дрозденко написал в ответ на вопрос в комментариях о том, будут ли во время нерабочих дней функционировать торговые центры.
Губернатор Ленинградской области также пояснил, почему на этот период выходных ввели дополнительные поезда в Выборг. По его словам, дополнительные «Ласточки» необходимы, так как гулять людям никто не запрещает. Если кто-то захочет отправиться на прогулку по Выборге, то сможет выбрать для себя наиболее комфортное время и не попасть в давку. Общественный транспорт продолжит свою работу, заверил Дрозденко.
23 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе ряда ограничений с 30 октября по 7 ноября в связи с высоким риском распространения COVID-19. Согласно документу, на это время будут закрыты рестораны, кафе, магазины (кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек), а также бани, салоны красоты, фитнес-центры, ветеринарные клиники, аквапарки, бассейны, детские игровые комнаты.