ТЦ и общепит продолжат работать в нерабочие дни в Ленобласти

Заведения общественного питания и торговые центры Ленинградской области продолжат функционировать в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на своей официальной странице в Instagram.

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По его словам, в случае объявления Санкт-Петербургом локдауна МЕГИ (торговые центры на границе города) тоже закроются, как и фуд-корты в них. Однако остальные торговые центры и заведения общественного питания продолжат работу. Об этом Дрозденко написал в ответ на вопрос в комментариях о том, будут ли во время нерабочих дней функционировать торговые центры.

Губернатор Ленинградской области также пояснил, почему на этот период выходных ввели дополнительные поезда в Выборг. По его словам, дополнительные «Ласточки» необходимы, так как гулять людям никто не запрещает. Если кто-то захочет отправиться на прогулку по Выборге, то сможет выбрать для себя наиболее комфортное время и не попасть в давку. Общественный транспорт продолжит свою работу, заверил Дрозденко.