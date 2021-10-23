В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В российском регионе приостановили работу общественного транспорта

Lenta.ru
33 минуты назад

Власти Тувы усилили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте администрации региона.

В Туве остановили общественный транспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, период с 30 октября по 7 ноября в Туве объявлен нерабочими днями. На период действия нерабочих дней в столице Тувы Кызыле будет приостановлена работа общественного транспорта Локдаун также распространиться на торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы и другие заведения. С 8 ноября граждане смогут посещать ТЦ, кафе, рестораны и объекты культуры и спорта в Туве при предъявлении QR-кода.

В Севастополе введут частичный локдаун

Общество,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители