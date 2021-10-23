В Туве остановили общественный транспорт

Согласно документу, период с 30 октября по 7 ноября в Туве объявлен нерабочими днями. На период действия нерабочих дней в столице Тувы Кызыле будет приостановлена работа общественного транспорта Локдаун также распространиться на торговые центры, кафе, рестораны, ночные клубы и другие заведения. С 8 ноября граждане смогут посещать ТЦ, кафе, рестораны и объекты культуры и спорта в Туве при предъявлении QR-кода.