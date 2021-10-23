Заслуженный учитель РФ ужаснулся безграмотности российских школьников

Заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил, что родители скоро перестанут понимать детей. По его словам, подростки безграмотны и не умеют формулировать свои мысли, сообщает Ura.ru.

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«Грамотность учеников действительно упала — такая тенденция существует, и это происходит несколько лет подряд… Мы должны сохранить язык, иначе скоро мы не сможем понимать детей и прочитать их тексты», — считает педагог.

Он отмечет, что пандемия выявила проблему интеллекта у подрастающего поколения. Из-за малограмотности снижается качество мыслей и формулировок, поскольку письмо и чтение — основа обучения, фундамент развития человеческого «я».

«Русский язык искажается, трансформируется в субъязык, квазиязык. Дети пишут с маленькой буквы, ушла пунктуация, сокращаются слова и изобретаются новые», - говорит Снегуров.

По его словам, засилье символов, кодов, виртуального интеллекта, массовый запрос на сжатость и клиповость довольно опасны для культуры и языка.