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Заслуженный учитель РФ ужаснулся безграмотности российских школьников

Майк Габриелян
38 минут назад

Заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил, что родители скоро перестанут понимать детей. По его словам, подростки безграмотны и не умеют формулировать свои мысли, сообщает Ura.ru.

Заслуженный учитель РФ ужаснулся безграмотности российских школьников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грамотность учеников действительно упала — такая тенденция существует, и это происходит несколько лет подряд… Мы должны сохранить язык, иначе скоро мы не сможем понимать детей и прочитать их тексты», — считает педагог.

Он отмечет, что пандемия выявила проблему интеллекта у подрастающего поколения. Из-за малограмотности снижается качество мыслей и формулировок, поскольку письмо и чтение — основа обучения, фундамент развития человеческого «я».

«Русский язык искажается, трансформируется в субъязык, квазиязык. Дети пишут с маленькой буквы, ушла пунктуация, сокращаются слова и изобретаются новые», - говорит Снегуров.

По его словам, засилье символов, кодов, виртуального интеллекта, массовый запрос на сжатость и клиповость довольно опасны для культуры и языка.

Учитель посоветовал молодежи вести дневник или записывать наблюдения, касающиеся, например, пандемии. Это поможет развить личность. Снегуров напомнил, что Пушкин оставил записи в дневниках и письмах, касающиеся холеры 1830 года.

Общество,РИА Ura.ru,
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